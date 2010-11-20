Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Путило
Антон Путило
86
-
Макиади
Седрик Макиади
77
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Розенталь
Ян Розенталь
90
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Яно
Кишо Яно
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Банович
Ивица Банович
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Райзингер
Штефан Райзингер
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
61
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
70
-
Барриос
Лукас Барриос
84
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Левандовски
Роберт Левандовски