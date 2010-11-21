Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Бока
Артур Бока
78
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
85
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Марика
Чиприан Марика
73
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
-
Дежен
Филипп Дежен
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Каморанези
Мауро Каморанези
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Харник
Мартин Харник
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Яяло
Мато Яяло
70
-
Подольски
Лукас Подольски
83'
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
87
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
46
Запасные
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Матушик
Адам Матушик
-
Теродде
Симон Теродде