Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
58
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
79
-
Видаль
Артуро Видаль
45'
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Вида
Домагой Вида
-
Балич
Ханно Балич
-
Кастро
Гонсало Кастро
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Хельмес
Патрик Хельмес
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
62
-
Гомес
Марио Гомес
33'
90
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Алаба
Давид Алаба
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Рибери
Франк Рибери
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп