Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Рибас
Диего Рибас
85
-
Батиста
Эдиналду Батиста
10'
84
-
Джеко
Эдин Джеко
32'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Зиани
Карим Зиани
-
Манджукич
Марио Манджукич
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
38'
63
-
Джонс
Джермейн Джонс
64
-
Ракитич
Иван Ракитич
86
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
75'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Матип
Жоэль Матип
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Мориц
Кристоф Мориц
-
Клюге
Пеер Клюге