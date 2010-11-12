Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
73
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
50'
77
-
Гетце
Марио Гетце
84
-
Барриос
Лукас Барриос
71'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
81
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Качар
Гойко Качар
32
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Теше
Роберт Теше
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Сон
Хын-Мин Сон