Вердер
мин
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Визе
Тим Визе
90
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Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Предль
Себастьян Предль
90
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Пасанен
Петри Пасанен
90
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Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
90
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Хант
Аарон Хант
90
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Вагнер
Сандро Вагнер
68
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Фрингс
Торстен Фрингс
90
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Йенсен
Даниэль Йенсен
90
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Марин
Марко Марин
90
Запасные
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Хусейнович
Саид Хусейнович
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Милиц
Себастьян Милиц
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Балогун
Леон Балогун
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
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Кроос
Феликс Кроос
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Арнаутович
Марко Арнаутович
Айнтрахт
мин
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Николов
Ока Николов
90
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Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
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Русс
Марко Русс
90
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Франц
Майк Франц
46
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Юнг
Себастьян Юнг
90
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Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
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Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
90
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Гекас
Теофанис Гекас
89
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Швеглер
Пирмин Швеглер
90
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Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
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Окс
Патрик Окс
73
Запасные
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Ферманн
Ральф Ферманн
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Васоски
Александар Васоски
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Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
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Кларк
Рикардо Кларк
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Фенин
Мартин Фенин
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Коркмаз
Юмит Коркмаз
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Аманатидис
Иоаннис Аманатидис