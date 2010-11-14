Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
48
-
Лам
Филипп Лам
58'
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
55
-
Кроос
Тони Кроос
71
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Гомес
Марио Гомес
9'
74'
90
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Алаба
Давид Алаба
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Рибери
Франк Рибери
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
-
Мюллер
Томас Мюллер
Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Нильссон
Пер Нильссон
90
-
Юдт
Юрий Юдт
90
-
Хегелер
Йенс Хегелер
46
-
Айглер
Кристиан Айглер
77
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
72
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Билер
Паскаль Билер
-
Марох
Доминик Марох
-
Франтц
Майк Франтц
-
Мак
Роберт Мак
-
Коэн
Альмог Коэн
-
Минтал
Марек Минтал