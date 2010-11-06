Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Нильссон
Пер Нильссон
90
-
Юдт
Юрий Юдт
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Франтц
Майк Франтц
76
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
43'
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
87
-
Хегелер
Йенс Хегелер
11'
90
-
Шибер
Юлиан Шибер
90'
90
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Билер
Паскаль Билер
-
Марох
Доминик Марох
-
Мак
Роберт Мак
-
Коэн
Альмог Коэн
-
Минтал
Марек Минтал
-
Айглер
Кристиан Айглер
Кельн
мин
-
Зальгер
Штефан Зальгер
81
-
Варводич
Миро Варводич
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
16'
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
73
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
58
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Швабке
Даниэль Швабке
-
Вунгудика
Хозе Пьер Вунгудика
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Яяло
Мато Яяло
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Теродде
Симон Теродде