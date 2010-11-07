Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Джакпа
Констант Джакпа
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
80
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
55
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
46
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софьен Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Шахин
Нури Шахин
83
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
12'
90
-
Гетце
Марио Гетце
77
-
Барриос
Лукас Барриос
72'
76
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Левандовски
Роберт Левандовски