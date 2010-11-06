Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
38'
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
26'
55'
80
Запасные
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Васоски
Александар Васоски
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Кларк
Рикардо Кларк
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
82
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
46
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
66'
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
46
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Зиани
Карим Зиани
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Манджукич
Марио Манджукич