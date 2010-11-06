Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
45'
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Качар
Гойко Качар
79
-
Петрич
Младен Петрич
83'
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
73
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Теше
Роберт Теше
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Сон
Хын-Мин Сон
Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
6'
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
85
-
Ба
Демба Ба
90
-
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
64
-
Млапа
Пениель Млапа
81
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Гульде
Мануэль Гульде
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
-
Вукчевич
Борис Вукчевич