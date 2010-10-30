Кельн
мин
-
Зальгер
Штефан Зальгер
90
-
Варводич
Миро Варводич
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
68
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
86
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
11'
29'
85'
89
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Швабке
Даниэль Швабке
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Яяло
Мато Яяло
-
Чихи
Адиль Чихи
-
Теродде
Симон Теродде
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Петрич
Младен Петрич
15'
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
78
-
Сон
Хын-Мин Сон
24'
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Демель
Ги Демель
-
Яролим
Давид Яролим
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг