Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Кьер
Симон Кьер
7'
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Рибас
Диего Рибас
84
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Джеко
Эдин Джеко
75'
79
-
Батиста
Эдиналду Батиста
66
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Зиани
Карим Зиани
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Манджукич
Марио Манджукич
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
81
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
72
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
81
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
-
Ба
Мамаду Ба
-
Каморанези
Мауро Каморанези
-
Одель
Жоан Одель
-
Шипплок
Свен Шипплок