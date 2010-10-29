Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
73'
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
39'
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
76
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Кроос
Тони Кроос
80'
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
46
-
Гомес
Марио Гомес
61'
90
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Олич
Ивица Олич
-
Сансоне
Никола Сансоне
Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
77
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Путило
Антон Путило
90
-
Нику
Максимилиан Нику
62
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Серейниг
Даниэль Серейниг
-
Памич
Звонко Памич
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Банович
Ивица Банович
-
Райзингер
Штефан Райзингер