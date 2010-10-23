Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
90
-
Нильссон
Пер Нильссон
90
-
Юдт
Юрий Юдт
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Франтц
Майк Франтц
65'
82
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Хегелер
Йенс Хегелер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
12'
90
-
Экичи
Мехмет Экичи
87
-
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
-
Мендлер
Маркус Мендлер
-
Штефан
Александер Штефан
-
Билер
Паскаль Билер
-
Марох
Доминик Марох
-
Коэн
Альмог Коэн
-
Минтал
Марек Минтал
-
Айглер
Кристиан Айглер
Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
78
-
Хасебе
Макото Хасебе
60
-
Каленберг
Томас Каленберг
77
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
30'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Зиани
Карим Зиани
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Манджукич
Марио Манджукич