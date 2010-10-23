Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Джакпа
Констант Джакпа
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Авевор
Кристофер Авевор
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
70
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
79
-
Конан
Дидье Я Конан
4'
15'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Кельн
мин
-
Варводич
Миро Варводич
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
67
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Матушик
Адам Матушик
66
-
Ланиг
Мартин Ланиг
86'
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
46
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Швабке
Даниэль Швабке
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Эре
Фабрис Эре
-
Чихи
Адиль Чихи
-
Новакович
Миливойе Новакович
-
Теродде
Симон Теродде