Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Виссинг
Йенс Виссинг
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
де Оливейра
Андерсон Соарес де Оливейра
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
67
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90
Запасные
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Качунга
Элиас Качунга
Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
82
-
Писарро
Клаудио Писарро
76'
86
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
12'
90
-
Хант
Аарон Хант
52'
71
-
Марин
Марко Марин
6'
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Видвальд
Феликс Видвальд
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
Алмейда
Угу Алмейда
-
Вагнер
Сандро Вагнер