Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
42
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
61
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
70
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Демель
Ги Демель
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Теше
Роберт Теше
-
Качар
Гойко Качар
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Петрич
Младен Петрич
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
90
-
Гомес
Марио Гомес
86
Запасные
-
Юльич
Николас Юльич
-
Крафт
Томас Крафт
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Кнасмюллнер
Кристоф Кнасмюллнер
-
Олич
Ивица Олич