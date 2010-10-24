Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
76
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
61
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
60
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Ридель
Юлиан Ридель
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Вида
Домагой Вида
-
Балич
Ханно Балич
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Холтби
Льюис Холтби
69
-
Салаи
Адам Салаи
70
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
86
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Забавник
Радослав Забавник
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Кархан
Мирослав Кархан
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Шюррле
Андре Шюррле