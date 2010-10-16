Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Хеллер
Флориан Хеллер
30
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Холтби
Льюис Холтби
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
81
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Салаи
Адам Салаи
84
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Забавник
Радослав Забавник
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Кархан
Мирослав Кархан
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
-
Расмуссен
Мортен Расмуссен
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
46
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
89'
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Деттманн
Хэнрик Деттманн
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Теше
Роберт Теше
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг