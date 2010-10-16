Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
82
-
Каленберг
Томас Каленберг
88
-
Рибас
Диего Рибас
11'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
70'
90
Запасные
-
Ленц
Андре Ленц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Зиани
Карим Зиани
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Манджукич
Марио Манджукич
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
64
-
Видаль
Артуро Видаль
77'
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
71
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
63
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Вида
Домагой Вида
-
Балич
Ханно Балич
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Рольфес
Симон Рольфес
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен