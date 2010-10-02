Фрайбург
мин
-
Пуплен
Симон Пуплен
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
62
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Розенталь
Ян Розенталь
4'
11'
84
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
70'
73
Запасные
-
Серейниг
Даниэль Серейниг
-
Яно
Кишо Яно
-
Бауманн
Оливер Бауманн
-
Нику
Максимилиан Нику
-
Жагер
Джонатан Жагер
-
Уильямс
Даниэль Уильямс
-
Путило
Антон Путило
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
22'
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
51
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
74
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
81
-
Матушик
Адам Матушик
50'
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Новакович
Миливойе Новакович
-
Ионицэ
Александру Ионицэ