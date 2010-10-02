Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
79
-
Яролим
Давид Яролим
37
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
89
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
86'
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Качар
Гойко Качар
-
Троховски
Петр Троховски
Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Билек
Иржи Билек
88
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Вальх
Клеменс Вальх
72
-
Лакич
Срджан Лакич
5'
90
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Абель
Матиас Абель
-
Моравек
Ян Моравек
-
Мицански
Илиян Мицански
-
Хоффер
Эрвин Хоффер