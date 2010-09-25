Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
43
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
90
-
Хант
Аарон Хант
83
-
Писарро
Клаудио Писарро
88
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Алмейда
Угу Алмейда
29'
86'
90
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Марин
Марко Марин
26'
90
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Боровски
Тим Боровски
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Янсен
Марсель Янсен
81
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
46
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
60'
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
54
Запасные
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Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Троховски
Петр Троховски
-
Теше
Роберт Теше
-
Качар
Гойко Качар
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Петрич
Младен Петрич