Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Рауш
Константин Рауш
76
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
80'
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
82
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90'
90
-
Конан
Дидье Я Конан
54'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
73
-
Фрингс
Торстен Фрингс
36'
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
66
-
Марин
Марко Марин
90
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Боровски
Тим Боровски
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
Алмейда
Угу Алмейда