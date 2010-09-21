Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Комппер
Марвин Комппер
61
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Шимунич
Йосип Шимунич
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Ба
Демба Ба
77
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Вайс
Тобиас Вайс
46
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
1'
90
Запасные
-
Граль
Йенс Граль
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
-
Тагое
Принс Тагое
-
Млапа
Пениель Млапа
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
46
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90'
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
64
-
Мюллер
Томас Мюллер
63'
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Кроос
Тони Кроос
46
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес
-
Олич
Ивица Олич