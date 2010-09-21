Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Хеллер
Флориан Хеллер
90
-
Полански
Юджен Полански
70
-
Риссе
Марсель Риссе
80
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
64
-
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Кархан
Мирослав Кархан
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Бабангида
Харуна Бабангида
-
Расмуссен
Мортен Расмуссен
Кельн
мин
-
Ялчин
Танер Ялчин
46
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
80
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
46
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Матушик
Адам Матушик
-
Новакович
Миливойе Новакович
-
Ионицэ
Александру Ионицэ