Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Яролим
Давид Яролим
75
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
27'
75
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Качар
Гойко Качар
-
Троховски
Петр Троховски
-
Теше
Роберт Теше
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
76
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Каленберг
Томас Каленберг
90
-
Рибас
Диего Рибас
88
-
Батиста
Эдиналду Батиста
71'
78'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
15'
90
Запасные
-
Бен-Халифа
Нассим Бен-Халифа
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
-
Дежага
Ашкан Дежага