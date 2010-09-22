Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
78
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
65'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
70
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
38'
70
-
Барриос
Лукас Барриос
31'
88'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Гетце
Марио Гетце
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Билек
Иржи Билек
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Кирх
Оливер Кирх
60
-
Лакич
Срджан Лакич
77
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
61
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Абель
Матиас Абель
-
Моравек
Ян Моравек
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Мицански
Илиян Мицански