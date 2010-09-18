Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
61
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Боровски
Тим Боровски
61
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
61
-
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
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Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
66
-
Салаи
Адам Салаи
55
-
Кархан
Мирослав Кархан
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
80
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Холтби
Льюис Холтби
90
-
Риссе
Марсель Риссе
54'
90
Запасные
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Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Сото
Элкин Сото
-
Шюррле
Андре Шюррле
-
Аллагуи
Сами Аллагуи