Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Сарпей
Ханс Сарпей
65
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Плестан
Николя Плестан
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
90
-
Клюге
Пеер Клюге
90
-
Деяк
Чиприан Деяк
46
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
88'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Шмитц
Лукас Шмитц
-
Матип
Жоэль Матип
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Джонс
Джермейн Джонс
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
19'
58'
72
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Барриос
Лукас Барриос
80
-
Гетце
Марио Гетце
46
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Левандовски
Роберт Левандовски