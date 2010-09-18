Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
71
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес
-
Олич
Ивица Олич
Кельн
мин
-
Ялчин
Танер Ялчин
66
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Яяло
Мато Яяло
85
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
90
Запасные
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Матушик
Адам Матушик
-
Новакович
Миливойе Новакович
-
Ионицэ
Александру Ионицэ