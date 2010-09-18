Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
39
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Каленберг
Томас Каленберг
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Рибас
Диего Рибас
55'
66
-
Батиста
Эдиналду Батиста
86
-
Джеко
Эдин Джеко
67'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Манджукич
Марио Манджукич
Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Джакпа
Констант Джакпа
90
-
Авевор
Кристофер Авевор
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
77
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
71
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
83
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
-
Бурмайстер
Феликс Бурмайстер
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
-
Ханке
Майк Ханке