Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
71
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
84
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
50'
69
-
Конан
Дидье Я Конан
20'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
60
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
31
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Сэм
Сидней Сэм
60
-
Хельмес
Патрик Хельмес
90'
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен