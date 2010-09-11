Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
61'
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
86
-
Троховски
Петр Троховски
56
-
Яролим
Давид Яролим
86
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Качар
Гойко Качар
-
Теше
Роберт Теше
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Нюрнберг
мин
-
Шефер
Рафаэль Шефер
90
-
Пинола
Хавьер Пинола
82'
90
-
Вольф
Андреас Вольф
90
-
Нильссон
Пер Нильссон
90
-
Юдт
Юрий Юдт
90
-
Симонс
Тимми Симонс
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
69
-
Коэн
Альмог Коэн
80
-
Шибер
Юлиан Шибер
90
-
Айглер
Кристиан Айглер
90
-
Буньяку
Альберт Буньяку
69
Запасные
-
Штефан
Александер Штефан
-
Билер
Паскаль Билер
-
Марох
Доминик Марох
-
Франтц
Майк Франтц
-
Хегелер
Йенс Хегелер
-
Минтал
Марек Минтал
-
Видошич
Дарио Видошич