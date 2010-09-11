Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
85
-
Кель
Себастьян Кель
72
-
Шахин
Нури Шахин
50'
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
67'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
76
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Бендер
Свен Бендер
-
Гетце
Марио Гетце
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
53
-
Зиани
Карим Зиани
72
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
77
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Батиста
Эдиналду Батиста