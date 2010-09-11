Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
73
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
46
-
Олич
Ивица Олич
78
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Кроос
Тони Кроос
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Марин
Марко Марин
85
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Хант
Аарон Хант
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
69
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Боровски
Тим Боровски
-
Алмейда
Угу Алмейда
-
Вагнер
Сандро Вагнер