Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
36'
90
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Билек
Иржи Билек
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
89
-
Лакич
Срджан Лакич
37'
78
-
Немец
Адам Немец
54
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Шимунек
Ян Шимунек
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Амри
Чадли Амри
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
64
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Олич
Ивица Олич
64
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
76
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Кроос
Тони Кроос
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес