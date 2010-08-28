Айнтрахт
мин
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
84
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Майер
Александер Майер
84
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
37'
90
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
90
Запасные
-
Россль
Андреас Россль
-
Васоски
Александар Васоски
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Роде
Себастьян Роде
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Гекас
Теофанис Гекас
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
60'
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
60
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
87
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
89'
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
81'
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Троховски
Петр Троховски
-
Качар
Гойко Качар
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Петрич
Младен Петрич