Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Зиани
Карим Зиани
62
-
Сисеро
Сантос Сисеро
86
-
Рибас
Диего Рибас
30'
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
62
-
Джеко
Эдин Джеко
23'
27'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Батиста
Эдиналду Батиста
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Холтби
Льюис Холтби
75
-
Кархан
Мирослав Кархан
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Сото
Элкин Сото
48'
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
46
-
Расмуссен
Мортен Расмуссен
39'
62
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Шюррле
Андре Шюррле
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
-
Салаи
Адам Салаи