Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
46
-
Булахруз
Халид Булахруз
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
69'
90
-
Марика
Чиприан Марика
46
Запасные
-
Шварц
Маттиас Шварц
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бока
Артур Бока
-
Функ
Патрик Функ
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Харник
Мартин Харник
-
Погребняк
Павел Погребняк
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
5'
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
75
-
Шахин
Нури Шахин
87
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Гетце
Марио Гетце
37'
90
-
Барриос
Лукас Барриос
26'
65
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Бендер
Свен Бендер
-
Левандовски
Роберт Левандовски