Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Бениш
Себастьян Бениш
69
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
33'
90
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Боровски
Тим Боровски
90
-
Марин
Марко Марин
83
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
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Писарро
Клаудио Писарро
40
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
36'
90'
90
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Хант
Аарон Хант
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Алмейда
Угу Алмейда
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Кельн
мин
-
Зальгер
Штефан Зальгер
46
-
Ялчин
Танер Ялчин
69
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
МакКенна
Кевин МакКенна
90'
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
37'
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
77
Запасные
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Варводич
Миро Варводич
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Бросински
Даниель Бросински
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Эре
Фабрис Эре
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Матушик
Адам Матушик
-
Ионицэ
Александру Ионицэ