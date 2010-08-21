Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
21'
74
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
85
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия
4
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
-
Конан
Дидье Я Конан
75'
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Ханке
Майк Ханке
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
65
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
27'
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
79
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
59
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
90
Запасные
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Васоски
Александар Васоски
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Кларк
Рикардо Кларк
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
-
Коркмаз
Юмит Коркмаз