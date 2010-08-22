Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Овомойела
Патрик Овомойела
77
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
67
-
Кель
Себастьян Кель
64
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
90
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Пищек
Лукаш Пищек
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Бендер
Свен Бендер
-
Рангелов
Димитар Рангелов
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Вида
Домагой Вида
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
19'
76
-
Аугусто
Ренато Аугусто
22'
81
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Фернандес
Бенедикт Фернандес
-
Каплан
Бурак Каплан
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Балич
Ханно Балич
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Бендер
Ларс Бендер