Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Кроос
Тони Кроос
73
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90'
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
9'
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
74
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Гомес
Марио Гомес
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
46
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Зиани
Карим Зиани
77
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Джеко
Эдин Джеко
55'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Батиста
Эдиналду Батиста