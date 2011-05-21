Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
66
-
Дельгадо
Сезар Дельгадо
88
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
55
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
Запасные
-
Бастос
Мишел Бастос
-
Пье
Жереми Пье
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
Кан
мин
-
Рейно
Александр Рейно
90
-
Инез
Роман Инез
90
-
Траоре
Кандиа Траоре
72
-
Тебо
Алексис Тебо
90
-
Арто
Томас Арто
90
-
Лека
Грегори Лека
90
-
Соб
Николя Соб
90
-
Ниве
Бенжамин Ниве
85
-
Молло
Йоан Молло
90
-
Амума
Ромен Амума
90
-
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
90
Запасные
-
Марк
Дамьен Марк
-
Ньянг
М'Байе Ньянг