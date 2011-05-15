Нанси
мин
-
Бакар
Джамель Бакар
62
-
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
-
Луис
Андре Луис
90
-
Лотье
Жордан Лотье
90
-
Айдара
Массадио Айдара
90
-
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
-
Беренге
Паскаль Беренге
76'
90
-
Бризон
Жонатан Бризон
77
-
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
34'
85
Запасные
-
Траоре
Бакайе Траоре
-
Ваируа
Марама Ваируа
-
Жанно
Бенжамин Жанно
Ницца
мин
-
Мулунгуи
Эрик Мулунгуи
90
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Сивелли
Ренато Сивелли
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Палун
Ллойд Палун
46
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
27
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
79
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
-
Куанса
Абейку Куанса
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Мунье
Антони Мунье