Сент-Этьен
мин
-
Жано
Жереми Жано
90
-
Боканегра
Карлос Боканегра
90
-
Гулам
Фаузи Гулам
90
-
Перрен
Лоик Перрен
90
-
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
-
Эбондо
Альбен Эбондо
90
-
Пайет
Димитри Пайет
71
-
Батльес
Лоран Батльес
75
-
Сако
Бакари Сако
90
-
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
-
Ривьер
Эммануэль Ривьер
5'
80
Запасные
-
Мулен
Жесси Мулен
-
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
-
Нери
Лорис Нери
-
Алонсо
Алехандро Алонсо
-
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
-
Саного
Бубакар Саного
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
23
-
Кабай
Йоан Кабай
84
-
Мавуба
Рио Мавуба
67'
90
-
Сов
Мусса Сов
90
-
Де Мело
Тулио Де Мело
15'
90
Запасные
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Ваде
Омар Ваде
-
Моуко
Барель Моуко
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
-
Суаре
Папе Суаре
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Фро
Пьер-Ален Фро