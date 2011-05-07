Брест
мин
-
Элана
Стив Элана
90
-
Феррадж
Брахим Феррадж
90
-
Байссе
Поль Байссе
90
-
Апанга
Мойсе Бру Апанга
90
-
Кантари
Ахмед Кантари
90
-
Лесомье
Бенуа Лесомье
65
-
Груги
Бруно Груги
90
-
Эволо
Оскар Эволо
90
-
Н'Гойи
Грандди Н'Гойи
90
-
Пойе
Роман Пойе
65
-
Ру
Нолан Ру
90
Запасные
-
Айите
Джонатан Айите
-
Бинь
Йоанн Бинь
-
Даф
Омар Даф
-
Марсьяль
Жоан Марсьяль
-
Лика
Марио Лика
-
Туре
Ларсен Туре
Ницца
мин
-
Оспина
Давид Оспина
90
-
Палун
Ллойд Палун
67
-
Мабиала
Ларрис Мабиала
90
-
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
-
Клер
Франсуа Клер
90
-
Кулибали
Кафумба Кулибали
90
-
Траоре
Абду Траоре
90
-
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
83
-
Дигар
Дидье Дигар
90
-
Диаките
Дрисса Диаките
90
-
Любоя
Даниэль Любоя
73
Запасные
-
Гонсалвеш
Эсмаэль Гонсалвеш
-
Малага
Кевин Малага
-
Бамого
Хабиб Бамого
-
Куанса
Абейку Куанса
-
Летизи
Лионель Летизи
-
Гаке
Исмаэль Гаке
-
Эльебюик
Давид Эльебюик