Лорьян
мин
-
Диарра
Сигамари Диарра
65
-
Одар
Фабьен Одар
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Коне
Ламин Коне
90
-
Бака
Максим Бака
90
-
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
-
Ромао
Алексис Ромао
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Коклен
Франсис Коклен
85
-
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
90
-
Гамейро
Кевин Гамейро
68'
90
Запасные
-
Робер
Фабьен Робер
-
Фаншон
Джеймс Фаншон
-
Каппоне
Лионель Каппоне
-
Ле Лан
Арно Ле Лан
-
Жуффре
Ян Жуффре
-
Суну
Жилль Суну
-
Китамбала
Линель Китамбала
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
51
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
42'
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Кабай
Йоан Кабай
90
-
Сов
Мусса Сов
62
-
Жерве Яо
Жервиньо
83
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Дюмон
Стефан Дюмон
-
Фро
Пьер-Ален Фро
-
Де Мело
Тулио Де Мело